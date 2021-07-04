Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл очередной этап чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии.

Гонка прошла на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Ферстаппену удалось создать отрыв в 18 секунд от ближайшего преследователя с двумя питстопами.

Второе место в гонке занял финн Валттери Боттас из «Мерседеса». Третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена», если бы не штраф в 5 секунд, то он стал бы вторым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее, 19-е место в гонке, отстав на два круга от лидера. Его партнёр по команде Мик Шумахер финишировал на строчку выше.

Пилот команды «Альпин» Эстебан Окон не сумел завершить гонку, выбыв из борьбы на первом же круге из-за столкновения с двумя другими пилотами.