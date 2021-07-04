Более трети избирателей префектуры Токио высказались против проведения Летних Олимпийских игр летом 2021 года за 19 дней до их начала.

Результаты экзитпола после выборов в законодательную ассамблею в Токио приводит телеканал NHK.

За полную отмену игр в Токио выступили 26% участников опроса, ещё 10% выступили за повторный перенос Олимпиады. Ещё 38% процентов избирателей Токио выступили за проведение Олимпийских игр без зрителей на трибунах. 5% участников отметили, что нет необходимости ограничивать число зрителей олимпийских соревнований.

Отметим, губернатор Токио Юрико Коикэ пользуется поддержкой 64% токийцев.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля, завершатся соревнования 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось перенести на год.