Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выступлении сборной Украины по футболу на Евро-2020 и призвал не сравнивать команду со сборной России по футболу.

Слова Канчельскиса цитирует портал «Чемпионат».

По словам эксперта, было очевидно, что сборная Англии фаворит в матче с Украиной, однако команда Гарета Саутгейта много забила — сразу четыре мяча.

«Команда дошла до четвертьфинала, считаю, что на данный момент она выступила достойно. Они играли в силу возможностей», — отметил Канчельскис, добавив, что все проблемы команды неизвестны — у них не было Руслана Малиновского, не такая длинная скамейка, как у других команд.

«Давайте не будем сравнивать Россию и Украину. Когда мы будем выходить из группы и играть в четвертьфинале, тогда и поговорим — в таком случае можно будет что-то там сравнивать», — подчеркнул Канчельскис.