Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил расторжение контракта нескольким футболистам основной команды, чтобы загрузить зарплатную ведомость.

По данным испанских СМИ, предложения о расторжении соглашения получили французский защитник Самуэль Умтити и боснийский полузащитник Миралем Пьянич.

Как сообщает Sport.es, Умтити отказался от расторжения контракта и хочет остаться в клубе. Футболист собирается обратиться за помощью в ФИФА, если клуб расторгнет контракт в одностороннем порядке.

По данным Marca, Пьянич также отказался от предложения расторгнуть контракт по обоюдному согласию. На данный момент он зарабатывает в «Барселоне» 8 миллионов евро за сезон.

«Барселона» же пытается перестроить зарплатную ведомость, чтобы предложить новое соглашение Лионелю Месси, которое будет соответствовать потолку зарплат.