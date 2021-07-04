Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Владислав Радимов высказался по поводу того, какие команды он хотел бы видеть в финале чемпионата Европы 2020.

Слова Радимова цитирует «Матч ТВ». По мнению эксперта, сборной Дании хватит и полуфинала, поскольку даже тренер отметил, что батарейки футболистов на нуле.

«Тем более игра с Англией, которая почувствовала запах крови, пройдёт в Лондоне. Поэтому не думаю, что Юльманн лукавит — считаю, Англия практически уже в финале», — отметил Радимов, добавив, что Италия — Испания — уже абсолютно равный полуфинал, и у итальянцев будет желание взять реванш за Евро-2012, когда в финале их разгромили 4:0.

«Но я верю в голодных молодых испанцев. И очень хочу посмотреть на финал Англия — Испания на «Уэмбли», — заключил Радимов.