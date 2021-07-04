Стало известно, что полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев и защитник Вячеслав Караваев присоединились к команде на предсезонных сборах в Австрии.

Информацию об этом сообщает официальный «Твиттер» сине-бело-голубых.

По данным команды, сегодня вечером, 4 июля, в расположение команды прибудет хавбек Далер Кузяев, а спустя ещё два дня к «Зениту» присоединится нападающий Артём Дзюба.

Напомним, Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев выступали в составе сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020. Сборная России заняла 4-е место в группе В, проиграв два матча из трех.

После проигрыша в матче с Данией сборная России вылетела с турнира: с 22 июня футболисты находились в мини-отпуске.