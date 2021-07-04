Российский пилот команды «Формулы-1» Никита Мазепин высказался о своём выступлении на Гран-при Австрии

Слова Мазепина цитирует официальный сайт команды.

«Мы использовали альтернативную стратегию и провели два пит-стопа, но это не сработало. Износ резины оказался не так велик, как мы ожидали», — сказал пилот, подчеркнув, что из-за частых синих флагов не удавалось поддерживать оптимальный темп в гонке.

«Пришлось дважды сменить шины. Это был долгий день», — сказал Мазепин.

Напомним, Никита Мазепин финишировал 19-м на Гран-при Австрии, став последним среди всех, кто сумел доехать до финиша, гонка проходила на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. От победителя гонки Макса Ферстаппена россиянин отстал на два круга.