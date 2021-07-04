Бывшие футболисты сборной Испании Хави и Давид Вилья, а также форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравили футбольный клуб «Сочи» с днем рождения.

Ролики с поздравлениями от легенд футбола появились в официальных аккаунтах «Сочи» в социальных сетях.

«Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиваться новых успехов», — сказал в своем ролике экс-капитан «Барселоны» Хави.

«Я знаю, что у вас сегодня большое событие по случаю празднования дня рождения. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте смотреть футбол в России», — сказал Давид Вилья.

«Желаю вам всего наилучшего и новых успехов!», — отметил в ролике Серхио Агуэро.

Отметим, сегодня, 4 июля, клубу «Сочи» исполнилось 3 года. Этот клуб был создан на основе петербургского «Динамо».