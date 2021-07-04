Стало известно, сколько сборная Украины заработала за выступление на чемпионате Европы по футболу 2020.

За участие в групповом этапе сборная Украины получила 9,25 миллиона евро. На групповом этапе украинские футболисты победили всего лишь единожды: за победу над Северной Македонией выплата составила 1,5 миллиона евро. Отдельная выплата за выход в 1/8 финала — 2 миллиона евро.

Благодаря победе над сборной Швеции Украина вышла в четвертьфинал, за что получила еще 3,25 млн евро. В общей сложности за турнир сборная Украины по футболу заработала 16 миллионов евро.

Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф Евро-2020. Команда заработала 10,75 миллионов евро (выплата за участие в турнире + выплата за победу над Финляндией).