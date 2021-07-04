Московский ЦСКА пытался подписать уругвайского защитника итальянского клуба «Кальяри» Диего Година, однако футболист отказался от предложения.

Информацию о ситуации сообщает портал Tutto Cagliari со ссылкой на газету La Nuova Sardegna.

По информации СМИ, ЦСКА предложил игроку контракт на два сезона с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Годин ответил на предложение категоричным отказом. Причина отказа не называется.

Напомним, сейчас Диего Годину 35 лет. Большую часть карьеры он провел в мадридском «Атлетико» — с 2010 по 2019-й годы, дважды с клубом выходил в финал Лиги чемпионов, а также дважды выигрывал Лигу Европы. Из «Атлетико» Годин перешёл в «Интер», где провел один сезон, а затем в 2020 году стал игроком «Кальяри».