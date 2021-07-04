Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможной работе со сборной России по футболу.

Слова Семака цитирует портал Bobsoccer.

«Если позовут в сборную России – пойду ли? Всё это на уровне «если бы да кабы». Вряд ли стоит рассуждать на эту тему», — сказал Семак, напомнив, что у него действующий контракт с «Зенитом». На данный момент тренер занимается своим делом и выполняет все свои обязательства перед клубом.

Напомним, многие эксперты называли Сергея Семака в качестве одного из возможных кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу в случае отставки Станислава Черчесова. Также из российских специалистов в СМИ фигурировали имена Валерия Карпина и Леонида Слуцкого.