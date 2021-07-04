Российская биатлонистка, чемпионка Европы Евгения Павлова (Буртасова) рассказала о том, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) ей запретили закидывать винтовку за плечи особым способом.

Слова биатлонистки цитирует агентство ТАСС.

«Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил», — сообщила Павлова, добавив, что уже два месяца она переучивается надевать винтовку.

Раньше Павлова надевала винтовку после огневого рубежа, поворачивая ее вокруг оси. Этот способ выделял ее среди других биатлонисток.

К новому сезону Евгения Павлова готовится в составе группы Евгения Куваева в сборной России по биатлону.