Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался по поводу включения пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин в число участников серии Гран-при сезона-2021/22.

Слова Транькова цитирует портал «Чемпионат».

«Дэвис и Смолин попали на Гран-при по блату? В фигурном катании всегда очень много моментов обсуждения. Я не думаю, что Федерация поступила бы в ущерб результату, какой бы ни был блат», — заявил Траньков, добавив, что как показывает результат наших спортсменов, федерация фигурного катания России все делает правильно.

«Если она считает, что больше перспективы у того или иного спортсмена, у меня нет сомнений относительно этого решения. Федерация очень успешно ведёт деятельность в последние годы», — сказал Траньков.