Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обратился к болельщикам команды по прибытии команды в аэропорт Борисполь города Киева.

Слова Шевченко цитирует портал Tribuna.com со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

«Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине», — отметил Шевченко, добавив, что команда видела и чувствовала поддержку фанатов.

«Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!» – сказал Шевченко.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, вылетев от сборной Англии.