Появилась информация по поводу того, каким образом танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин получили этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/22.

По информации tele-sport.ru, перед распределением фигуристов по этапам Гран-при в Федерации фигурного катания России не просили целенаправленно ISU дать один из этапов паре Дэвис/Смолкин. Федерация могла бы дать паре только домашний этап — в Сочи, однако фигуристы попали на канадский этап в Ванкувере.

Как сообщает СМИ, критерии распределения по этапам были буквальными — за пределами топ-24 по рейтингу ISU и лучших оценок — не имеет значения, какое место занимает фигурист, выбор осуществляется из сторонних факторов.

По данным СМИ, дуэт Дэвис/Смолкин был выбран организаторами этапа Skate Canada. Это косвенно может быть связано с тем, что пару тренирует Игорь Шпильбанд, очень известный и влиятельный тренер в танцах на льду, работавший с разными парами из Северной Америки.