Украинская легкоатлетка, серебряный призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Ярослава Могучих показала лучший результат сезона в мире, перепрыгнув отметку в 2 метра и 3 сантиметра.

Спортсменка выиграла соревнования на пятом этапе Бриллиантовой лиги, который в эти дни проходил в Осло, Норвегия.

Второе место заняла австралийская легкоатлетка Никола Макдермотт, преодолевшая отметку в 2 метра 1 сантиметр. Третье место заняла её соотечественника Элинор Паттерсон, которая прыгнула на уровне 1 метр 96 сантиметров.

Отметим, Мария Ласицкене, действующая трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, пропускает эти соревнования. Она восстанавливается от травмы и готовится к Олимпийским играм в Токио.