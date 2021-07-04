Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин получил 30-секундный штраф из-за игнорирования двойных флагов и недостаточного замедления после аварии Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена на финальном круге Гран-при Австрии.

Стюарды Гран-при завершили расследование эпизода, оправдав шесть пилотов и наказав двойных гонщиков за недостаточное замедление в зоне действия двойных флагов.

По мнению судей, достаточные меры предосторожности предприняли Карлос Сайнс, Серхио Перес, Шарль Леклер, Антонио Джовинацци, Даниэль Риккардо и Пьер Гасли. По итогам анализа телеметрии были наказаны Никита Мазепин и Николас Латифи. Их штрафы стоп-энд-гоу конвертировались в 30-секундные. Мазепин все равно остался последним, а Латифи опустился с 15-го места на 16-е.