Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт рассказал о том, что сборная Бельгии по футболу не будет менять тренера после вылета с Евро-2020 в четвертьфинале.

Слова Боссарта цитирует Sporza. «Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но нет причин менять тренерский штаб», — отметил глава федерации.

Также Боссарт подчеркнул, что у него нет ощущения того, что Мартинес подаст в отставку. Отдельной оценки работы Мартинеса не будет, поскольку в ассоциации сложена культура постоянной оценки.

Напомним, Роберто Мартинес с 2016-го года возглавляет сборную Бельгии по футболу, в 2018-м году привел команду к бронзе чемпионата мира по футболу. Ранее он работал тренером в ряде английских клубов.