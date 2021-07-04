Бывшая чешская биатлонистка, призер Олимпийских игр Габриэла Соукалова показала тренировку на стрельбище на позднем сроке беременности.

В своем «Инстаграме» Соукалова выложила видео со стрельбища в Яблонце-над-Нисоу: спортсменка стреляет из положения стоя, а затем закидывает винтовку за спину. В комментариях к посту Соукалова отметила, что прошло больше 4 лет с тех пор, как она стреляла в последний раз.

«Мне было интересно, не забыла ли я за прошедшие годы эти ощущения. Я немного потеряла в скорости, но опора на живот – это на самом деле довольно удобно для стрельбы в покое», – написала Соукалова.

О своей беременности спортсменка объявила в марте 2021 года. После развода с мужем Петром Коукалом Соукалова вернула себе девичью фамилию и нашла нового избранника по имени Милош.