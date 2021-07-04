Огромный портрет аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси появился напротив здания школы в городе Росарио, в которой он учился в детстве.

Фото с изображением фрески появились в «Инстаграмах» аргентинских художников, которые работали над рисунком: это Фер Лерена, Масси Ледесма, Лисандро Уртеага и Марлен Зуриага.

Портрет Месси сопровождается надписью: «Из другой вселенной, из моего района».

На данный момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины, которая участвует в розыгрыше Кубка Америки. Турнир в эти дни проходит в Бразилии. Благодаря ассистентскому дублю и голу Месси сборная Аргентины сумела выйти в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Колумбией.