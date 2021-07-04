Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев высказался о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

Слова Свищева цитирует портал «Чемпионат». По словам депутата, отдельно взятые украинцы могут злорадствовать, что Украина выступила лучше чем Россия, однако ничего страшного в этом нет.

«Есть огромное количество видов спорта, где, например, украинских спортсменов и близко в лидерах нет. Мы не злорадствуем, наоборот, радуемся за успехи наших соседей. Как и радуемся успехам датчан, англичан…», — отметил Свищев, добавив, что отдельно взятые шовинистически настроенные граждане есть в любой стране, они радуются чужим неудачам.

«Вспомните, как некоторые люди на Украине радовались, когда российский самолет разбился. Как реагировать на таких не совсем здоровых товарищей?» — сказал Свищев.