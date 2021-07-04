Главные новости дня с футбольных полей и автодромов мира — в традиционном дайджесте от Nevasport за 4 июля:

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Мазепин — 19-й

Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл очередной этап чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австрии. Второе место в гонке занял финн Валттери Боттас из «Мерседеса». Третьим финишировал Ландо Норрис из «Макларена», если бы не штраф в 5 секунд, то он стал бы вторым.

Два ассиста и гол Месси вывели Аргентину в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Эквадор в матче 1/4 финала. Игра проходила в Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» и завершилась с разгромным счетом 3:0. В составе Аргентины отличились Родриго де Пауль, Лаутаро Мартинес и Лионель Месси.

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Шёлкового пути»

Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением россиянина Андрея Каргинова показал лучшее время в зачете грузовиков на третьем этапе ралли-рейда «Шёлковый путь». Каргинову потребовался 1 час 26 минут и 10 секунд, чтобы преодолеть спецучасток. Со вторым результатом финишировал еще один экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева. Замкнул тройку лидеров Сергей Вязович на МАЗе.

Карасев будет работать на матче Италия — Испания в полуфинале Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным рефери на полуфинальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Испании. УЕФА назначил на игру немецкую бригаду арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Помогать ему на линиях будут Марк Борш и Штефан Лупп. Отвечать за VAR будет Марко Фритц.

УЕФА остался доволен организацией матчей Евро-2020 в Петербурге

УЕФА остался доволен организацией матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал гендиректор оргкомитета российской части турнираАлексей Сорокин. «Будет еще большой дебриф по итогам всего турнира, но пока впечатления хорошие. Я общался с директором УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти, он высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга», — рассказал он ТАСС.