Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сегодня, 5 июля, проведут матчи в рамках четвертого круга Уимблдонского турнира.

Соревнования проходят на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

На 14:30 по московскому времени запланировано начало матча седьмой ракетки мира Андрея Рублева против представителя Венгрии Мартон Фучович. Спортсмены встречались ранее шесть раз, пять побед одержал Рублев, из них четыре — в 2021-м году, причем на турнирах, которые шли подряд.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев сразится с представителем Польши, 19-м номером рейтинга АТР Хубертом Хуркачем. Начало матча запланировано на 16:30, однако может быть передвинуто. Ранее друг с другом эти теннисисты не играли.