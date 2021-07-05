Стал известен окончательный состав групп в баскетбольном турнире на Олимпийских играх-2020 в Токио. Последним 12-м участником стала команда Чехии, которая в финале квалификационного турнира разгромила Грецию — 97:72. Счёт по четвертям — 32:22, 18:21, 31:11, 16:18.

Чехия впервые в истории пробилась на Игры, до этого в турнире семь раз принимала участие команда Чехословакии. Россия, напомним, не отобралась на Олимпиаду.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Иран, Франция, США, Чехия

Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия

Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения

Баскетбольный турнир на Олимпиаде пройдёт с 25 июля по 7 августа.