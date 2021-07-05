На чемпионате Европы-2020 в сборной Франции произошёл конфликт, утверждает Le Parisien. В центре скандала оказались защитник Бенжамен Павар и полузащитник Поль Погба.

Отмечается, что во время матча 1/8 финала против Швейцарии Павар сказал партнёру по обороне Рафаэлю Варану, что Погба недостаточно отходит назад и помогает защите. Варан передал эти слова хавбеку, из-за чего тот пришёл в ярость. После этого Погба подошёл к Павару, и игроки устроили словесную перепалку.

Отмечается, что этот конфликт мог стать причиной поражения французов. По ходу матча Франция вела со счётом 3:1, но на 81-й минуте Швейцария отыграла один мяч, а на 90-й перевела игру в дополнительное время. В серии пенальти швейцарцы реализовали все 5 попыток, а у французов Килиан Мбаппе не забил решающий пятый удар.