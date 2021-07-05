Роберто Мартинес сохранит пост главного тренера сборной Бельгии по футболу, сообщает Sporza со ссылкой на президента Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питера Боссарта. Он отметил, что отдельной оценки работы специалиста не будет, а поводов менять тренерский штаб федерация не видит.

«Завтра мы начнём подготовку к осенним играм. Роберто Мартинес остаётся с нами. Официального сообщения не будет, но причин менять тренерский штаб нет», — пояснил Боссарт.

Под руководством Мартинеса Бельгия дошла до 1/4 финала Евро-2020, где уступила Италии (1:2). Испанский специалист руководит сборной Бельгии с 2016 года. В 2018 году бельгийцы завоевали бронзу чемпионата мира — первую медаль крупного турнира с 1980 года. Контракт Мартинеса действует до конца ЧМ-2022.