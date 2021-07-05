«Миннесота» возобновит переговоры о контракте с нападающим Кириллом Капризовым на следующей неделе, сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на генерального менеджера клуба Билла Герина.

«Я уверен в этом. Я уверен в Капризове, в его желании быть здесь и в его готовности играть за «Миннесоту», — сказал Герин.

Ранее Герин заявлял, что «Уайлд» хотела подписать с Капризовым долгосрочный контракт, 24-летний форвард предпочитает сделку на более короткий срок.

«Нужно понять другую сторону и её задачи, — пояснил Герин. — Они пытаются чего-то достичь, и мы тоже. Думаю, что когда есть небольшие разногласия, просто нужно немного больше времени, чтобы прийти к компромиссу».

Капризов дебютировал в «Миннесоте» в этом сезоне и стал лидером среди новичков по числу голов (27), очков (51), голов в большинстве (8) и броскам по воротам (157) в 55 матчах. По итогам сезона он получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новику лиги.

«Миннесота» заняла третье место в Западном дивизионе и вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Вегасу» (3-4).