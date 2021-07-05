Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как игроки команды Гильерме и Фёдор Смолов отреагировали на непопадание в сборную России на чемпионат Европы-2020. Оба футболиста участвовали в отборочном турнире, но не вошли в финальный список.

«Они опытные люди. Это часть жизни профессионального футболиста: сегодня тебя выбрали, завтра — нет, — цитирует «Спорт-Экспресс» Николича. — Сегодня тренер думает так, завтра — так. Нужно уважать коллег, уважать игроков».

Смолов не вызывался в сборную России с июня 2019 года, Гильерме — с ноября 2020-го. На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе, набрав 3 очка в играх с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).