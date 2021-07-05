Защитник «Зенита» Юрий Жирков отреагировал на критику сборной России после невыхода в плей-офф Евро-2020. Россияне заняли последнее место в группе, набрав 3 очка в играх с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

«К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики, — цитирует «Спорт-Экспресс» Жиркова. — Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

Станислав Саламович — квалифицированный, очень требовательный тренер. В то же время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на чемпионате мира 2018 года, но и работая в таких клубах, как «Динамо», «Легия».

Жирков отметил, что команда понимала задачи тренерского штаба, но «футбол непредсказуем», и выйти из группы сборной не удалось. При этом, подчеркнул Жирков, ответственность лежит на всей команде.

Жирков провёл на Евро 43 минуты в матче с Бельгией, получил травму и покинул расположение сборной.