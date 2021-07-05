Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым победили на четвертом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в соревнованиях грузовиков, сохранив за собой лидерство в общем зачете. Напомним, четвертый этап гонки маршрута Кош-Агач — Горно-Алтайск прошел в понедельник. Продолжительность этапа составила 164 километра.

Команда Сотникова финишировала с результатом 1 час 40 минут 41 секунда. Вторыми к финишу пришла команда россиянина Антона Шибалова («КАМАЗ-мастер», +1 минута 41 секунда). Замыкает тройку белорус Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто, +1.50).

Другие экипажи «КАМАЗ-мастер» финишировали в таком порядке: 4. Айрат Мардеев (+2.07), 5. Богдан Каримов (+7.16), 7. Эдуард Николаев (+11.19), 8. Сергей Куприянов (+11.25), 19. Андрей Каргинов (+47.46).