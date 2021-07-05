Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Азамат Бостанов, рассказал, сколько получит его подопечный за поединок с рэпером Джиганом:

«Есть условия, по которым я не могу разглашать цифры, но порядок цифр примерно таков: это действительно больше 15-20 миллионов рублей», — сказал Бостанов.

Напомним, ранее сообщалось, что рэпер и боец договорились о бое, однако, по словам Бостанова, контракт на проведение боя еще не подписан, также неизвестно место и время поединка.

Последний бой Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. На турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал российский боец Магомед Исмаилов, специально поднявшийся ради боя с Емельяненко в тяжёлую весовую категорию.

Всего на счету Александра Емельяненко 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел восемь поражений, ещё один бой закончился вничью.