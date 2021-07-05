Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему до сих пор находится без клуба. По словам немецкого специалиста, это было бы неуважительно по отношению к «Спартаку»:

«Я не обеспокоен тем, что до сих пор без клуба. Когда сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно», — цитирует Тедеско немецкое издание Kicker.

Тедеско также отметил, что он в деле он выкладывается на сто процентов и работает на благо клуба с максимальной страстью, хотя пауза после этого всегда идёт на пользу. При этом немецкий специалист отметил, что никогда не чувствовал себя обессиленным — ни в «Шальке» даже после четырехлетнего контракта, ни в «Спартаке», где он был готов сразу начать активно работать над целями команды.

Напомним, немецкий тренер возглавил московский клуб «Спартак» в 2019 году. В мае 2021 года Доменико Тедеско покинул клуб по семейным обстоятельствам. Под руководством немца, «Спартак» в сезоне 2020/21 занял второе место в турнирной таблице, что стало лучшим результатом по итогу четырех сезонов, и квалифицировался в Лигу Чемпионов.