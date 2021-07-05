Рок-группа «Би-2» вновь выступит в Сочи в сопровождении симфонического оркестра. Музыканты станут хедлайнерами культурной программы российского этапа Гран-при Формулы-1.

Формат выступлений на гонках был опробован ещё в 2003 году. Со временем проект стал настолько популярен, что превратился в полноценную концертную программу. Концертную программу 24 сентября откроет российская рок-группа «Звери», на следующий день эстафету примут «Би-2» с симфоническим оркестром. Закрывать культурную программу будет Иван Дорн.

Гран-при Формулы-1пройдёт в Сочи на одноименном автодроме с 23 по 26 сентября. Вместе с этим, «Сочи Автодром» также примет гонки поддержки Формулы-2, которые в этом сезоне проходят по три заезда за один этап.