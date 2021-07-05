Испанский футболист и бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Сообщается, что ПСЖ и футболист уже согласовали условия контракта. Подробности сделки пока неизвестны. Ранее появлялась информация о том, что 35-летний испанец подпишет соглашение с парижским клубом до 2023 года.

Напомним, контракт Рамоса с мадридским «Реалом» подходит к концу. Обе стороны приняли решение не продлевать соглашение, и футболист покинет Мадрид на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Серхио Рамос отыграл за «Реал» 21 матч, забил 4 гола и сделал результативную передачу. За «сливочных» футболист выступает с 2005 года.