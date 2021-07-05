Российская Премьер-лига не планирует вводить потолок зарплат с нового сезона. По сообщению РФС, никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере, многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах. Поддержали заявление союза и в РПЛ:

«В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными. Однако никаких изменений в регламенте по легионерам и введения потолка зарплат к началу сезона не планируется. На это есть несколько причин и основная — невозможность за кратчайший срок к началу чемпионата сформировать четкие правила», — заявили представители лиги.

Ранее о необходимости ввести регулирующие меры внес вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Подобные заявления были продиктованы неудовлетворительными результатами сборной России на Евро-2020.