В России по данным на понедельник, 5 июля, выявлено 24 353 случая заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 5 635 294 человек.

В Москве зафиксировали 6557 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 1828.За минувшие сутки коронавирус унес жизни 654 человек. Выписано — 14 540 человек.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 152 млн тестов. 138 579 жителей страны скончались от коронавируса, еще 5 083 441 человек успешно преодолели болезнь. На сегодняшний день заражение находится в активной стадии у 413 274.