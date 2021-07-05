Бывшая украинская фигуристка и олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл призналась, что болела за Евгению Медведеву на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане:

«Я в 2018-м болела за Женю. И я смотрю, что делает она и Алина, — это два разных человека», — сказала Баюл.

По словам Оксаны Баюл, на данный момент Алина Загитова как спортсменка ничего своего не создала. Про себя фигуристка отметила, что как в 1993-м она привнесла в мир фигурного катания вращение «кольцо».

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане Евгения Медведева завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, уступив пальму первенства своей соотечественнице Алине Загитовой. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, Медведева пропустила сезон-2020/2021 из-за проблем со спиной.