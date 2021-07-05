Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл объяснила свои претензии к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Ранее фигуристка заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию».

Баюл пояснила, что только отвечала на выпады в свой адрес самой Тарасовой. В частности, Баюл не устроили заявления, что она якобы пытается напомнить о себе и своих победах. Также она вспомнила историю, как журналистка Эмма Гаджиева сказала, что Баюл ехала на Олимпиаду вторым номером, забыв о победе на чемпионате мира. При этом она объяснила, что опиралась на информацию от Тарасовой.

«Конечно, я не буду молчать в ответ. Она прекрасно знает, какие заработки были в Америке в 90-х, знает, что после аварии я вернулась на лед и собирала залы, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Баюл. — Она была здесь на тот момент. В Stars on Ice в 2003-2004-м я выступала вместе с Алексеем Ягудиным и каталась на равных, не было между нами разницы. И я прекрасно понимаю, что в 2006 году ей предложили деньги в России, она умыла руки и уехала обратно».