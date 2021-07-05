Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич считает, что в России нужно отменять лимит на легионеров. По мнению сербского специалиста, российские футболисты не уезжают в Европу, потому что получают в России больше благодаря лимиту.

«Почему россияне не уезжают в Европу? Потому что они получают 2 миллиона евро в год тут — нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Николича. — Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро. В итоге, конечно, они подписали контракты здесь».

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми легионеров в заявке на сезон. До этого лимит ограничивал лишь число иностранцев на поле во время матча.