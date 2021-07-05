Бывший чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Владимир Кличко намекнул на возвращение в спорт. Прославленный украинский боксёр похвалил футбольную сборную своей страны за выступление на Евро-2020. На турнире команда Украины дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).

«Поздравляем Англию с отлично проведённой игрой! Всё пошло не в том направлении, в котором я бы хотел, но это спорт. Как всем известно, особенно вам, английским фанатам, я проигрывал в своем виде спорта, — написал Кличко в Инстаграме. — Но дело не в поражении, а в том, чтобы отдать всё и вернуться еще сильнее. Мы все любим возвращения, не так ли?

Я также очень горжусь украинской командой, нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко прошли в этом турнире, показали, что мы можем навязать борьбу.

Я не сомневаюсь, что мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. До новых встреч, друзья, спасибо всем, фанаты! Продолжайте болеть, и однажды, может быть, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя».

Кличко-младший провёл на профессиональном ринге 69 боёв, в 64 одержал победы (54 — нокаутом), пять раз потерпел поражения. Последний поединок Кличко провёл 29 апреля 2017 года, уступив британцу Энтони Джошуа в бою за вакантные титулы WBA, IBO и IBF.