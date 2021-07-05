Бывший капитан сборной России, экс-тренер «Краснодара», «Химок» и «Ахмата» Игорь Шалимов считает, что в Российской премьер-лиге нельзя отменять лимит на легионеров. На данный момент в РПЛ действует лимит «8+17» — не больше 8 легионеров в заявке на сезон, без ограничений числа иностранцев на поле.

«Станет ли сборная России сильнее, если все её футболисты соберутся в командах, занимающих места в РПЛ от шестого до 16-го — большой вопрос, — цитирует RT Шалимова. — А клубам сборная не интересна — они сразу возьмут по 15 легионеров, кто качественных, а кто вообще никаких. Поэтому лимит отменять ни в коем случае нельзя, но и ужесточать его не стоит. Нынешняя система «8 + 17» — оптимальная».

Лимит на легионеров действует в России с 2005 года. До прошедшего сезона он ограничивал количество иностранцев на поле во время матча, а с сезона-2020/21 — число иностранцев в заявке.