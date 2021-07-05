Бывший нападающий «Зенита», спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах самарского клуба на сезон-2021/22. «Крылья» по итогам первенства ФНЛ-2020/21 заняли первое место и вернулись в элитный дивизион после года отсутствия.

«Эта тема также обсуждалась, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Корниленко. — Главный тренер и Дмитрий Игоревич (Азаров, губернатор Самарской области) на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача закрепиться в Премьер-лиге, занять место не ниже 10-го. Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался.

В сезоне-2020/21 «Крылья Советов» дошли до финала Кубка России, где уступили «Локомотиву» (1:3).