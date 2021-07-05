Союз биатлонистов России (СБР) полностью погасил долг перед Международным союзом биатлонистов (IBU) за нарушения антидопинговых правил. В декабре 2017 года IBU ограничил СБР в правах за многочисленные допинговые нарушения. В дорожной карте по восстановлению СБР числятся 12 пунктов, среди которых есть и финансовые обязательства.

«Долг перед IBU полностью погашен, — приводит «РИА Новости» слова президента СБР Виктора Майгурова. — На протяжении последних лет мы были обязаны компенсировать IBU расходы, которое он понес в связи с расследованием Макларена. За три года мы компенсировали всю сумму, за все время она составила более 1,5 миллиона евро. Мы рады, что в конечном итоге мы все выплатили. Для СБР это серьезная поддержка в будущем для стабилизации бюджета».

При этом Майгуров отметил, что среди нереализованных пунктов остаётся еще и статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). При этом, по его словам, СБР реализует программу антидопинговой стратегии на долгосрочный период и оказывает помощь отделу расследований IBU.