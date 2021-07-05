Бывший нападающий сборной России Ари не смог договориться о контракте с «Химками». 35-летний форвард дал понять, что он, скорее всего, продолжит карьеру в родной «Форталезе» из Бразилии.

«Думаю, я уеду в Бразилию, — приводит «РБ-Спорт» слова Ари. — В России не останусь. Я общался с «Химками». Но договориться не получилось. Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило».

На вопрос, подпишет ли он контракт с «Форталезой», Ари ответил, что скорее всего, да, но «пока еще нет конкретики по зарплате и срокам контракта». Также 35-летний футболист выразил надежду, что ему удастся поиграть ещё хотя бы три года.

Ари играет в России с 2010 года после перехода из голландского АЗ в «Спартак». С 2013 года он защищал цвета «Краснодара», а с начала 2017 по лето 2018 года провёл на правах аренды в «Локомотиве». Этим летом он покинул кубанский клуб в связи с истечением срока соглашения.

В 2018 году Ари получил российский паспорт и в ноябре провёл два матча за сборную России (0:3 с Германией, 0:2 со Швецией).