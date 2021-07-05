Тренерский штаб женской сборной России по гандболу объявил заявку на Олимпийские игры в Токио, сообщает «Весь спорт». В состав из 17 гандболисток вошли восемь олимпийских чемпионок-2016: Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Анна Седойкина и Анна Сень.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина

Левые крайние: Полина Горшкова, Полина Кузнецова, Дарья Самохина

Правые крайние: Юлия Манагарова, Ольга Фомина

Линейные: Ксения Макеева, Анна Сень

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Антонина Скоробогатченко

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Полина Ведёхина, Елена Михайличенко

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина

15 гандболисток будут жить в олимпийской деревне, на каждый матч можно заявлять 14 игроков. Еще две гандболистки останутся в гостинице и будут тренироваться вместе с командой, но их внесение в заявку возможно будет только специальным оформлением замены, у которого не будет обратной силы.

Соревнования по гандболу на Олимпиаде-2020 будут проходить с 24 июля по 8 августа.