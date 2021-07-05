Нападающий Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока Сергея Паремузова. Контракт 40-летнего форварда с «Металлургом» из Магнитогорска истёк 30 апреля 2021 года.

Мозякин является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в истории КХЛ: 928 очков, 419 шайб, 509 передач. Хоккеист за свою карьеру защищал цвета ЦСКА (1999-2006), «Атланта» (2006-2011) и «Металлурга» (2011-2021). С «Магниткой» форвард выиграл два Кубка Гагарина (2014 и 2016 года).

В сборной России Мозякин дважды стал чемпионом мира (2008 и 2009) и выиграл Олимпиаду-2018.

В прошедшем сезоне форвард провёл 38 матчей в регулярном сезоне КХЛ, набрав 21 (10+11) очко при показателе полезности «-11».

В плей-офф-2021 на счету Мозякина 11 игр и 10 (4+6) очков при показателе полезности «-3». «Магнитка» вылетела из Кубка Гагарина, уступив во втором раунде будущему триумфатору «Авангарду» (2-4).