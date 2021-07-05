Глава оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу-2020 Алексей Сорокин допустил, что Россия сможет принять Евро в 2028 и 2032 году. В России из крупных футбольных турниров на данный момент прошли Кубок конфедераций-2017, чемпионат мира-2018 и семь игр Евро-2020.

«Не знаю, планируется ли провести Евро-2028 или Евро-2032 в России. Такое планирование должно осуществляться не в оргкомитете, а в РФС, — цитирует «РИА Новости» Сорокина. — Шансы, как мне кажется, достаточно велики. У нас есть опыт и инфраструктура, чтобы успешно провести такой турнир. Россия зарекомендовала себя как надежный партнер для УЕФА. Будет ли заявка или нет — я не знаю. Но очень хочется».

Санкт-Петербург принял семь матчей Евро-2020: игры в группе B Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), матчи в группе E Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0), Швеция — Польша (3:2), а также матч 1/4 финала Швейцария — Испания (1:1, пенальти 1:3).

Матчи в группе E должны были пройти в Дублине, но были перенесены из-за неготовности Ирландии допустить на трибуны зрителей.