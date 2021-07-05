Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая вместе с немкой Лаурой Зигемунд, уступила в матче третьего круга дуэту из Японии Суко Аояма / Эна Шибахара. Счет по партиям 2:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

На счету пары Звонарева / Зигемунд 0 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 неудачный брейк-пойнт. Соперницы из Японии 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале Уимблдона пара Аояма / Шибахара сыграют с победителями встречи Мари Боузкова / Люция Градецка (обе — Чехия) — Варвара Грачёва (Россия) / Оксана Калашникова (Грузия).

На данный момент в парной сетке осталась еще одна пара россиянок – Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Сегодня вечером теннисистки сыграют с парой американок Гауфф/Макналли.