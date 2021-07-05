Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера Матиса Кивлениекса. Вратарю латвийской сборной было 24 года. На данный момент причина смерти пока не сообщается.

На прошедшем Чемпионате мира Матис Кивлениекса принял участие в четырех встречах, где одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

В 2017 году Матис присоединился к фарм клубу «Коламбуса» — «Кливленд Монстерс», подписав трёхлетний контракт новичка. В текущем сезоне латвийский голкипер сыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.

В АХЛ Матис Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», где одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.