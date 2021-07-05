В последние годы в российском футболе сформировалось три главных вопроса: сколько команд должно играть в премьер-лиге, по какой схеме проводить чемпионат («весна-осень» или «осень-весна») и какой должен быть лимит на легионеров. Если первые два вопроса чаще возникают после провалов клубов в еврокубках, то последний вспоминают после очередной неудачи сборной.

Евро-2020 не стал исключением. Сборная России завершила турнир уже на групповой стадии, разгромно проиграв два из трёх матчей. И вопрос лимита на легионеров в очередной раз стал главной темой для обсуждения.

Напомним, сейчас в Российской премьер-лиге действует схема «8+17», то есть не больше 8 иностранцев в заявке на сезон. Nevasport предлагает подборку мнений экспертов по данному вопросу.

Смягчить лимит

Один из главных критиков лимита на легионеров – главный тренер «Зенита» Сергей Семак: «Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет: футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной стал слабее. Естественно, сейчас необходимо принимать какие-то меры»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий – тоже за смягчение лимита: «Уберите лимит на легионеров, и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся».

Ещё одному тренеру российского топ-клуба Марко Николичу хватило всего года работы в «Локомотиве», чтобы понять нецелесообразность лимита: «Я бы вообще полностью отменил лимит. Тогда цены на русских игроков будут нормальными».

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков раскритиковал технический комитет РФС, обвинив его в устаревших взглядах на футбол: «Вот как-то в мировом футболе нет лимита на легионеров. И почему-то у них сборные играют, а футболисты технически и физически оснащенные. Вот только у нас лимит, а результата нет. Они никогда не задавались вопросом, почему так?»

Бывший защитник «Тамбова» Евгений Шляков рассказал, что изменил своё мнение о лимите: «Когда я играл в дубле в брянском «Динамо», мне казалось, что лимит – это очень хорошо, что он помогает таким ребятам, как я, пробиваться. Сейчас убежден, что он не нужен. Это не естественный отбор».

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников винит лимит в отсутствии здоровой конкуренции: «Главное зло российского футбола — это лимит на легионеров. У нас нет абсолютно здоровой конкуренции внутри чемпионата. Никто не хочет совершенствоваться, всех все устраивает».

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская напомнила, что звезда сборной России Алексей Миранчук пробился в основу, когда лимит был более мягким: «Алексей — один из последних плодов. Как раз когда он начинал, стали ужесточать ограничения на иностранцев. Доужесточались до такой степени, что никого не осталось».

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что лимит в перспективе вообще нужно отменять, но делать это плавно, а не резко: «Лимит необходимо смягчить, а в перспективе вовсе отменить. Но, конечно, должен быть некий переходный период, чтобы РПЛ не стала засильем средних и слабых иностранцев».

Оставить, как есть

Президент РФС Александр Дюков считает, что лимит надо оставить в нынешнем виде: «Я не вижу каких-то оснований для изменений. Я не вижу формулу, которая могла бы повысить эффективность нашего футбола».

Вторит Дюкову и один из его предшественников Вячеслав Колосков: «Оснований на изменение лимита действительно нет. У нас разве появился косяк молодых и талантливых футболистов, играющих в основе? Вот если бы в каждом клубе было хотя бы по 5 футболистов, как в «Динамо», тогда да».

Главный тренер «Спартака» Руй Витория не стал критиковать лимит: «Лимит на легионеров не станет проблемой для «Спартака». Правила для всех едины, они четкие и ясные. Я всегда достаточно хладнокровно отношусь к подобному выбору».

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков считает, что изменение лимита не исправит ситуацию: «Если ужесточить лимит на легионеров, у нас сборной не будет — хотя ее и так нет. С сейчас — показуха, доллары в глазах. И это никогда не закончится, пока не уберут эти доллары из глаз, больше они ничего не видят».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев жёстко ответил зенитовскому тренеру Сергею Семаку: «Если Семак хочет развить мысль о необходимости ослабить лимит на легионеров, то тогда встает вопрос — а когда же нашим-то играть? Где же будут играть россияне, если вы купите на их место иностранцев? Для чего их тогда покупали, если они не будут играть?»

Экс-капитан сборной России, тренер Игорь Шалимов тоже считает, что нынешняя схема «8+17» подходит для РПЛ: «Лимит отменять ни в коем случае нельзя, но и ужесточать его не стоит. Нынешняя система «8+17» – оптимальная».

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко также не видит смысла в переменах: «Если его отменить или значительно смягчить, расходы станут меньше, но приедут средние легионеры. Поэтому считаю систему «8 + 17», которая действует на данный момент, наиболее оптимальной».

Владелец «Спартака» Леонид Федун отмечает проблемы лимита на легионеров, но не хочет его отменять: «Меня тоже душит лимит — у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть, но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят».

Ужесточить лимит

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что лимит надо ужесточать вместе с сокращением зарплат: «Я не просто за лимит, а за его ужесточение, чтобы доморощенные футболисты не только сидели в запасе, но и играли на поле. Хотя лучше пусть молодые наши игроки будут конкурировать между собой и не будут много зарабатывать».

Радикально высказался экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «Обязательно нужно ужесточать лимит, разрешать двух, максимум трех человек. Остальные должны иметь российский паспорт».

Неожиданным сторонником ужесточения лимита стал бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп: «Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта».

Экстравагантный экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что нужно вводить сразу оба варианта лимита: ограничения в заявке и на поле: «Я бы лимит еще ужесточил: помимо заявки, еще и на поле ввел ограничения на количество иностранцев. Нужно больше наполнять российскими игроками, таланты равно будут открываться и выдавливать из состава иностранцев».

Заслуженный тренер России Вячеслав Грозный считает, что ошибка полузащитника сборной России Романа Зобнина в решающем матче Евро с Данией стала результатом лимита на легионеров: «Это конечный результат лимита на легионеров. Игроки должны конкурировать с сильными легионерами и знать, что место на поле им не гарантировано. Это позволит находиться в постоянном тонусе, что непременно сократит процент брака в важных матчах».

Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России, говоря о лимите, высказался так, что, кажется, потребуется переводчик на русский язык: «Лимит лимитом. Во Франции есть лимит, в Италии есть лимит, там такой же лимит. И в Испании есть лимит. У нас тоже игроки из Казахстана, Беларуси не лимитчики. У них такой лимит, у нас такой.

Я к чему веду. Критерий отбора и тренировочный процесс – разницы нет, иностранец играет или россиянин. Это я к чему – можно иностранца взять и тренировочным процессом загубить. Можно и индусскую модель взять, но если ты приводишь и не требуешь, то топ-игрок превращается в середняка».

Альтернативное мнение

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов вообще считает, что лимит – это не главное: «У меня ощущение, что они (РФС) не знают, что делать с футболом. А вот что делать с лимитом: ужесточить, смягчить — это дело возможное. У них есть на это силы. А сделать футбол наш хорошим — нет. Вот они и занимаются не тем, чем нужно».

А что РФС?

Несмотря на призывы ведущих российских тренеров и загадочную речь Черчесова, в техническом комитете обсуждают вопрос ужесточения лимита на легионеров. По словам вице-президента организации Никиты Симоняна, в РФС считают, что нужно давать больше шансов доморощенным игрокам.

Аналогичного мнения придерживаются и в Министерстве спорта РФ. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Минспорт до середины июля разработает проект потолка зарплат и «оптимизации» количества легионеров в российских командах.

Так что в ближайшие годы, скорее всего, стоит ожидать, что иностранцев в РПЛ станет ещё меньше.

В статье использованы материалы порталов «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», «Матч ТВ», «Газета.ру», «Бизнес онлайн», ТАСС, RT.